Päättyikö yksi komea F1-ura Singaporessa? Liikuttunut konkarikuski lausui paljonpuhuvat sanat – "Tämä voi olla tässä"

35-vuotiaan Ricciardon kausi ei ole sujunut odotetusti ja viime viikkoina aussikonkari on löytänyt itsensä potkuhuhujen keskeltä. Kehnot esitykset saivat jatkoa Singaporessa, kun Ricciardo ajoi ruutulipulle sijalla 18.

– Paljon on tunteita pinnassa, koska olen tietoinen siitä, että tämä voi olla tässä ja olin myös hyvin uupunut kisan jälkeen. Väsymyksen ja monien eri tunteiden tulva. Ohjaamo on paikka, joka on tullut minulle hyvin tutuksi. Halusin vain pienen hetken, Ricciardo sanoo F1:n haastattelussa kyyneleitään pidätellen.