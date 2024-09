Daniel Ricciardo syrjään F1-tallista

– Kaikki RB:n työntekijät haluavat kiittää Danielia hänen kovasta työstään kahden viime kauden aikana. Daniel on ollut todellinen herrasmies niin radalla kuin sen ulkopuolellakin. Häntä tullaan kaipaamaan, mutta hänellä on aina erityinen paikka Red Bull -perheessä, RB:n tallipäällikkö Laurent Mekies toteaa tiedotteessa .

Ricciardon kausi F1:ssä on ollut vaisu. Hän ajoi 18 kilpailun aikana pisteille vain kolmesti ja oli MM-taulukossa vasta sijalla 14.

Ricciardo on startannut F1-urallaan 257 osakilpailuun. Voittoja Ricciardo on napsinut kahdeksan ja palkintokorokesijoja 32. Paalupaikalle Ricciardo on ajanut kolmesti.