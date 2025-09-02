Video: Kim Jong-unin juna saapuu minuutissa Pekingiin

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saapui varhain tiistaina Kiinaan tunnusomaisella vihreällä panssaroidulla junallaan.
Kim Jong-unin on määrä osallistua keskiviikkona Pekingissä järjestettävään sotilasparaatiin, jolla Kiina juhlistaa toisen maailmansodan päättymisen ja Japanin antautumisen 80-vuotispäivää.
Ei ole tarkalleen tiedossa, montako junaa Kim Jong-unilla on, mutta eteläkorealainen liikenneasiantuntija Ahn Byung-min arvioi, että hänellä on käytössään useita junia turvallisuussyistä, kirjoittaa Reuters.
Byung-minin mukaan junissa on yleensä 10–15 vaunua, joista osa on varattu yksinomaan Kim Jong-unille ja osa turvamiehille sekä lääkintähenkilöstölle.
Junissa on yleensä myös toimistotila, viestintälaitteita, ravintolavaunu sekä tilat kahdelle panssaroidulle autolle.
Tiistaina Kiinaan saapuneen junan kultakoristeisessa vaunussa nähtiin pöydällä kultakoristeinen kannettava tietokone, useita puhelimia, tupakka-aski sekä sinikultaiset verhot ikkunassa.
Viiniä ja eläviä hummereita
Vuonna 2018 Kim tapasi kiinalaisia virkamiehiä vaunussa, jossa oli vaaleanpunaiset sohvat. Vuonna 2020 Pohjois-Korean valtiollinen televisio KCTV näytti Kimin matkustavan junalla taifuunin runtelemalle alueelle vaunussa, jossa oli kukkavalaisimia ja seeprakuosisia tuoleja.
Venäläinen virkamies Konstantin Pulikovsky kuvaili kolmen viikon junamatkaa Moskovaan Kim Jong-unin isän Kim Jong-Ilin kanssa vuonna 2002 julkaistussa Orient Express -kirjassa.
Kirjan mukaan junaan lennätettiin Pariisista Bordeaux- ja Beaujolais-viinejä sekä eläviä hummereita.
Tiistaina Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin saapuneessa junassa oli yli 20 vaunua, joissa oli Pohjois-Korean lippu ja virallinen kultainen tunnus.
Lisäksi junassa oli kuusi kiinalaista vaunua, joissa oli kirkkaan keltaiset raidat. Byung-minin mukaan vaunuissa saattoi olla kiinalaisia virkamiehiä, jotka olivat vastaanottamassa Kimiä rajalla.
Byung-minin mukaan Kim Jong-unin juna voi Kiinan rataverkolla saavuttaa jopa 80 km/h nopeuden, mutta Pohjois-Korean raiteilla vauhti jää noin 45 kilometriin tunnissa.
Katso videolta jutun alusta, kun Kim Jong-un saapuu junallaan Kiinaan.