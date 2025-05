Sotalaivan vesillelasku meni mönkään Pohjois-Koreassa – kolme pidätetty

Keskiviikkona vesillelaskussa vaurioitunut sotalaiva on voitu rakentaa Venäjän avustuksella.

Pohjois-Korea on pidättänyt kolme ihmistä uuden sotalaivan vaurioitumisen takia. Maan valtionmedia kertoi asiasta sunnuntaina.

Sotalaiva vaurioitui sen vesillelaskuseremoniassa keskiviikkona. Valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan seremoniassa Chongjinin satamassa sattui vakava onnettomuus, jonka seurauksena 5 000 tonnin painoisen hävittäjäluokan aluksen pohja murskaantui osittain.

KCNA:n mukaan onnettomuuden syynä oli "komentajien kokemattomuus ja huolimaton operointi". Sunnuntaina valtionmedia kertoi, että pidätettyinä ovat Chongjinin telakan pääinsinööri, rungonrakennustyöpajan johtaja sekä hallinnon varapäällikkö. KCNA:n mukaan he ovat vastuussa onnettomuudesta.

Perjantaina kerrottiin, että myös telakanjohtaja on pyydetty tapauksen vuoksi kuultavaksi.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un oli seuraamassa vesillelaskuseremoniaa. Hän kutsui tapausta rikolliseksi teoksi, joka johtui täydellisestä huolimattomuudesta.

Kimin mukaan vastuussa olleiden henkilöiden "vastuuttomia virheitä" käsitellään Korean työväenpuolueen keskuskomitean seuraavassa kokouksessa ensi kuussa.

Sotalaiva yhä kyljellään vedessä

KCNA:n mukaan toisin kuin alun perin kerrottiin, sotalaivan pohjassa ei olekaan reikiä eivätkä onnettomuudessa syntyneet vahingot ole vakavia. Etelä-Korean ja Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan vaurioitunut alus olisi kaatunut kyljelleen ja makaavan yhä vedessä.

Pohjois-Korea laski vesille toisenkin 5 000-tonnisen hävittäjän, Choe Hyonin, huhtikuussa. Pohjois-Korean mukaan alus on varustettu vahvimmilla mahdollisilla aseilla ja otetaan aktiivikäyttöön ensi vuoden alussa.

Etelä-Korean asevoimat on arvioinut, että Venäjä on saattanut auttaa Choe Hyonin kehittämisessä. Venäjän tekninen apu on voinut olla vastine tuhansista sotilaista, joita Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjän avuksi sotimaan Ukrainaa vastaan.

Analyytikoiden mukaan keskiviikkona vaurioitunut sota-alus on voitu myös rakentaa Venäjän avustuksella.