Näin toimii Pohjois-Korean kylmäävä kymmenen periaatteen ohjelma

Pohjois-Korea kuuluu maailman korruptoituneimpien maiden joukkoon.

Pohjois-Korean järjestetyillä turistikierroksilla matkailijoille annetaan kuva, että maa on vauras ja sen kansalaiset ovat onnellisia. Todellisuudessa länsimaisen turistin kokemus Pohjois-Koreasta on teatteria.

Tietokirjailija Kai Myrberg on itse matkustanut Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pyongyangiin junalla Pekingistä. Junamatka paljasti maan todellisen luonteen.

– Siellä näkyi maaseudun lohduton köyhyys, missä kaikki tehdään käsin ja apuvälineinä on vain hevosia ja aaseja.

Länsimäiset matkailijat ovat koko reissunsa ajan "isoveljen" valvovan silmän alla, eivätkä saa liikkua vapaasti.

– Useampiakin "piällysmiehiä" oli mukana ja siellä oli niin sanottuja puskajusseja, jotka selvästi tarkkailivat meitä nurkan takaa tai istuivat puistossa lukemassa lehtiä, Myrberg kertoo.

Kai Myrberg on kirjoittanut useita tietokirjoja Pohjois-Koreasta, niistä uusin on nimeltään Poh­jois-Ko­reas­sa vain Johtaja on korvaamaton.AOP / MTV

Käsitystä demokratiasta ei ole

Pohjois-Koreassa on käytännössä uutispimento. Kaikki maassa saatavilla oleva tieto on valtion suodattamaa ja sensuroimaa.

Internetiin ei ole pääsyä ja sanomalehdet ovat kokonaan valtion hallussa.

– Ihmiset katsovat salaa amerikkalaisia elokuvia tai kuuntelevat, jos uskaltavat, eteläkorealaisia radiokanavia. Toki niiden kautta kuva muusta (maailmasta) on hyvin hahmottumaton, Myrberg pohtii.

Myrbergin näkemyksen mukaan maan kansalaiset eivät esimerkiksi tiedä, mitä demokratia on.

– He kuvittelevat, että Pohjois-Korea on jollakin tavalla erinomainen maa. Johtajakultti on niin vahva. Siellä pyritään koko ajan tuomaan esille, että johtajat ovat rakentaneet ideaalin yhteiskunnan. Ihmiset pyrkivät uskomaan sellaiseen, koska heillä ei ole näyttöä mistään muusta, Myrberg kertoo.

Urkkimisjärjestelmä ja julkisia teloituksia

Pohjois-Korea sijoittuu maiden korruptiota mittaavassa indeksissä häntäsijoille.

Pohjois-Korean korruptioindeksilukema on 15, kun esimerkiksi Suomessa vastaava luku on 88. Indeksissä luku 100 tarkoittaa, että maassa on erittäin vähän korruptiota, kun lähempänä nollaa olevat luvut viittaavat korkeaan määrään korruptiota.

Pohjoiskorealainen oikeusjärjestelmä on kaukana siitä, mihin Suomessa olemme tottuneet.

– Periaatteessa samanlaiset lait kuin muuallakin, mutta ne ovat vain paperilla, ne eivät toteudu.

Useimmat pohjoiskorealaiset tuomitaan Myrbergin mukaan niin sanotun kymmenen periaatteen ohjelman mukaisesti. Ohjelma on rakennettu tukemaan diktaattorin auktoriteettia.

– Mikäli ihminen tekee jotain väärin, heidät laitetaan leirille. Se on kuulusteluita, kidutusta, allekirjoitetaan joku paperi, jonka jälkeen lähetetään määrittelemättömäksi ajaksi leirille. Ei ihminen pääse minkään oikeuden eteen.

Maassa on niin kutsuttu urkintajärjestelmä.

– Kaikki ihmiset joutuvat olemaan varpaillaan, sillä kuka tahansa voi olla ilmiantaja, Myrberg kertoo.

Vaikeuksiin voi joutua esimerkiksi työtehtävistä luistamalla tai maan johtajaa Kim Jong-unia arvostelemalla.

Maassa järjestetään myös julkisia teloituksia, joita kansalaiset joutuvat seuraamaan.