Panssarijuna kulkee jo kolmannessa polvessa – tämä Kim Jong-unin lempikulkuneuvosta tiedetään

Yksityiskohtaisimmin Kim Jong-ilin junasta on kirjoittanut sen kyydissä ollut silloinen Venäjän presidentin Kaukoidän lähettiläs Konstantin Pulikovski kirjassaan The Oriental Express: Through Russia with Kim Jong-il (2002). Pulikovski kuvaili matkaa Venäjän halki muun muassa siten, että matkalla "oli mahdollista tilata mikä tahansa venäläisen, kiinalaisen, korealaisen, japanilaisen sekä ranskalaisen keittiön annos". Pulikovskin kertoman mukaan matkalla tarjottiin myös Bordeaux’n ja Bourgognen alueen huippuviinejä sekä elävää hummeria. Matkaa viihdyttivät nuoret naislaulajat eli Pulikovskin luonnehdinnan mukaan junan "konduktöörit".