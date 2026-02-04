Pariisin ja Tokion olympialaisissa nähdyt kartonkisängyt, toisella nimellä antiseksisängyiksi kutsuttuja vuoteita ei nähdä Milano-Cortinan talviolympialaisissa, vaan nyt on siirrytty tukevampaan materiaaliin.

Ruotsalaislehti Expressen vieraili maan naisten jääkiekkomaajoukkueen Thea Johanssonin ja Ida Karlssonin luona olympiakylässä. Suurin merkittävin muutos on urheilijoiden sängyt, joita on tehty kestävimmiksi. Asia herätti myös kiinnostusta jo ennen olympialaisia.

– En tiedä, oliko minulla huolta, mutta ehkä olin hieman jännittynyt. Onhan huhuja liikkunut, Karlsson totesi.

Olympiakylä muutetaan kisojen jälkeen opiskelija-asunnoiksi, joten sänkyihin on asennettu yksinkertaiset puurungot, joiden päällä on patja, kova patja.

– Ne eivät ainakaan ole pahvia, mutta ne ovat melko kovia sänkyjä. Heittäydyin ensimmäisenä päivänä sängylle ja minulta lähti melkein ilmat pihalle. Sitä en ehkä suosittelisi. Se voi olla kuitenkin mukavaa maata jollain kivikovalla raskaan ottelun jälkeen, Johansson sanoi naureskellen.

Sängyt ovat niin kovia, että Ruotsin olympiajoukkueelle on tarjottu mahdollisuutta parantaa niiden mukavuutta. Tämän taustalla on olympialaisia sponsoroiva japanilainen yritys.

– Luulen, että ne ovat tarkoitettu jääkiekkoilijoille. Olemme saaneet jonkin verran palautetta, joten keskustelemme asiasta parhaillaan, Yuta Mizuno kertoi olympiakylässä Expressenille.

Kyseessä ovat erityispatjat, joiden pehmeysaste voidaan säätää kääntämällä niitä. Yritys aikoo lahjoittaa patjat vastineeksi siitä, että kansalliset olympiakomiteat mainostavat niitä.

– Meillä ei ole niin paljon patjoja, että niitä riittäisi kaikille olympialaisissa, joten teemme tällaisia sopimuksia. Meillä on nyt jäljellä ehkä sata. Niiden kuljettaminen valmistusmaasta Japanista vie aikaa, Mizuno totesi.

Pelaajille on uusi uutinen se, että mukavuutta ollaan parantamassa.

– On vähän outoa, että kerrotte tuon tiedon. Emme ole saaneet sellaista. Ehkä he eivät halua sanoa mitään, jos se ei onnistukaan, Johansson sanoi.

Ruotsin olympiaturnaus käynnistyy torstaina Saksaa vastaan. Suomen ensimmäinen ottelu on samana päivänä Kanadaa vastaan.