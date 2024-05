Rami on odottanut vuokravakuuden palauttamista lähes viisi vuotta – "Aina hän on luvannut maksaa"

Rami Niemenmaa muutti lähes viisi vuotta sitten pois vuokra-asunnostaan Kauhajoella, mutta takuuvuokraansa hän ei ole vieläkään saanut takaisin. Lupauksia takuuvuokran palauttamisesta hän on kuullut useasti entiseltä vuokranantajaltaan.

Kyseessä on 570 euron vuokratakuu, joka on pantattuna vuokravakuustilillä. Riidatonta tapauksessa on se, että parketin korjaus maksetaan vuokravakuudesta ja mahdollinen ylimääräinen osuus palautetaan vuokralaiselle.