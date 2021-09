Vesa sai muuttaa nimensä Luciferiksi – tässä on tarina oikeusvääntöä aiheuttaneen nimen taustalla: "Ajattelin, että kokeilenpa piruuttani"

Sähköturvallisuusalan yrittäjällä, tietokirjailijana ja toimittajanakin tunnetulla Vesa Linja-aholla on tätä nykyä uusi nimi.

Taustalla on joka tapauksessa muutaman vuoden virasto- ja oikeusprosessi.

Martista Vesaksi

Nimilautakunta ei puoltanut nimeä. Linja-aho sai DVV:ltä perustelut asiasta. Virasto mukaan Lucifer-nimeen liittyy kielteisiä sivumerkityksiä, koska se on samaistettavissa yhteen Saatanan monista nimistä ja aiheuttaisi pahennusta.

– Minua alkoi ihan naurattamaan. Laitoin oikaisuvaatimuksen ja sanoin, ettei tuo voi olla mikään perustelu vuonna 2020. Lucifer tarkoittaa latinaksi valonkantajaa ja Suomessa on myynnissä samannimisiä grillejäkin.

Hallinto-oikeus hyväksi

Linja-aho vetosi muun muassa siihen, ettei nimi voisi aiheuttaa nyky-yhteiskunnassa enää pahennusta, sillä kristillisen uskon asema on ajan saatossa heikentynyt. Lisäksi Suomessa on muutamia muitakin henkilöitä, joiden nimenä on Lucifer. Linja-aho perusteli myöskin olevansa keski-ikäinen mies, joka oli harkinnut nimiasiaa sangen tarkkaan.