Kokoomus penää työmiljardia eli tuloveron kevennystä jo tänä vuonna – Petteri Orpo haukkui hallituksen hoitajamitoituksen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen penäsi perjantaina hallitukselta kevennystä verotukseen, koska inflaatio syö tänä vuonna suomalaisten ostovoimaa.

– Terveisiä Lappeenrantaan (keskustan puoluekokoukseen). Suomalaisilla on hätä ostovoiman kanssa nyt. Jos palkkaverotusta kevennetään, hallituksen on tehtävä päätös nyt. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut keskustelevansa asiasta kesän jälkeen työmarkkinajärjestöjen kanssa. Niistä keskusteluista ei tulla kuivin jaloin, ellei sitten haikaile tupo-aikaa, Mykkänen puhui Kalajoelle medialle.

Kokoomus on jo aiemmin esittänyt "työmiljardia" eli tuloverojen kevennystä kaikissa tuloluokissa.

– Se tarkoittaisi satoja euroja vuodessa lisää keskituloiselle, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan verokevennyksiä voisi rahoittaa erityisesti verotulojen kasvulla sekä menoja hillitsemällä.

Vaihtoehtobudjetissaan sekä puoluekokouksen käsittelyssä olevassa poliittisessa ohjelmassa kokoomus esittää esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja haittaverojen korotusta. Esimerkiksi tupakka- ja virvoitusjuomaveron kiristystä on hahmoteltu kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa.

Kokoomus haluaisi lisäksi lisätä paikallista sopimista työmarkkinoilla.

Orpo haukkui hoitajamitoituksen

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti perjantaina kokousväelle puheen, jossa hän puhui kokoomuksen tulevista tavoitteista.

Puheessaan Orpo piti hallituksen säätämää hoitajamitoitusta katastrofaalisena. Hoitajamitoitus on pakottanut monia kuntia siirtämään henkilöstöä kotihoidosta laitospalveluihin, jotta laitospalveluiden mitoitus täytetään. Avoinna oleviin kotihoidon työpaikkoihin ei puolestaan ole riittävästi hakijoita.

– Hoitopaikkoja suljetaan ja erityisesti kotipalveluista on suuri huoli, kun henkilöstöstä on pulaa. Hoitajamitoitus on mennyt pieleen, Orpo puhui.

Orpon puheen mukaan kokoomus tavoittelee sosiaaliturvasta "trampoliinia", joka auttaa apua tarvitsevaa takaisin ylös.

– Tarvitsemme vahvaa sosiaaliturvaa, mutta sitä voidaan ylläpitää ainoastaan siten, että työikäiset, työkykyiset suomalaiset ovat töissä. Ja työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavaa, Orpo puhui.

Orpo painotti myös ekologista kestävyyttä. Hän luottaa vastuullisen markkinatalouden olevan ratkaisu ilmasto- ja luontokatokriisiin.

– Suomessa päästöt on puolitettu 1990-luvun alkuun verrattuna ja samaan aikaan bruttokansantuote on kaksinkertaistunut. Keinot on löydettävissä. Kokoomus on tässä pragmaattinen vaihtoehto.

Turvallisuus ohjelman kärjessä

Kokoomuksen puoluekokous käsittelee myös puolueen poliittista ohjelmaa.

Ohjelmaluonnoksen kärkeen on nostettu turvallisuus. Sekä sisäinen turvallisuus että maanpuolustus ulkoisia uhkia vastaan.

Poliittisessa ohjelmassa luvataan riittäviä resursseja poliisille, tuomioistuimille, lastensuojelulle ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen.

Tavoitteena on lisäksi minimoida rajojen yli tulevaa turvapaikanhakua ja antaa apua kriisialueiden lähellä. EU:n ulkorajavalvontaa pitäisi kokoomuksen mielestä edelleen vahvistaa.

Kokoomus lisäksi keventäisi työn verotusta kaikissa tuloluokissa ja siirtäisi verotuksen painopistettä haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen.

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kokoomus tekisi porrastuksen siten, että työttömyysturva olisi työttömyyden alussa korkeampi, mutta työttömyysjakson pitkittyessä tukisumma pienenisi. Kokoomus perustelee esitystä sillä, että työnteon olisi oltava aina kannattavaa.

Poliittisessa ohjelmassa ei nosteta esille juuri muita säästökohteita. Eduskuntavaaleihin on alle vuosi aikaa.