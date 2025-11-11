Hallitus suunnittelee verottajalle yhä laajempia mahdollisuuksia seurata kansalaisten tilitietoja tapahtumia. Tavoitteena on kitkeä talousrikollisuutta ja harmaata taloutta, joka kerryttäisi valtion kassaa jopa 100 miljoonalla eurolla. Suunnitelmista ovat huolestuneet sekä Finanssivalvonnan että tietosuojavaltuutetun.

Nykyisellään verottaja saa automaattisesti tiedot esimerkiksi siitä, kuinka paljon työnantaja on maksanut työntekijälle palkkaa, mutta mikäli verottajalla herää epäilys, että kaikkia tuloja ei ole ilmoitettu, lisätietojen pyytäminen pankista on mahdollista.

– Me pystytään pyytämään pankilta tieto, mutta meidän pitää tietää se henkilö, joiden tietoja pyydetään, sanoo Markku Heikura Verohallinnon pääjohtaja.

Suunnitellun lakimuutoksen myötä pankilta voisi pyytää myös vähemmän yksilöityä massadataa kuten tietoa siitä, keille kaikille pankin asiakkaille vaikkapa majoituspalveluyhtiö tai somealustat ovat maksaneet rahaa. Verohallinnon mukaan tietoja jää ilmoittamatta.

– Nämä pitäisi veroilmoituksessa ilmoittaa itse, mutta aika paljon jää ilmoittamatta. Ja sanotaan, että jos me saisimme tiedon pankeilta, että ketkä ovat saaneet esimerkiksi ulkomaan palkkatuloja, pystyisimme katsomaan, että onko jäänyt ilmoittamatta tulot. Ja jos on jäänyt ilmoittamatta, eikä siihen ole perustetta, alkavat veroseuraamukset, summaa Heikura.

Pelko arkaluontoisten asioiden vuotamisesta verottajalle

Finanssialan johtava veroasiantuntija Marja Blomqvistin mukaan lakimuutokseen sisältyy ongelmia, koska verottaja voisi saada pankkidatasta myös ihmisten arkaluontoisia tietoja, joita ei tarvita verotuksen toimittamiseen.