Suurituloisimpien listalta nimensä piilottaneet painottuvat kaikkein hyvätuloisimpiin

Esimerkiksi sadan suurituloisimman joukossa on vuodesta toiseen varakkaiden sukujen jäseniä. Heidän lisäkseen tulokärkeen nousee kuitenkin joka vuosi myös yllätysnimiä.

– Niin sanotut yllätykset jäävät katveeseen. Niitä on tullut joka vuosi, kun joku on saanut isot tulot pokerilla tai sijoittamalla bitcoiniin, Heikura sanoo STT:n haastattelussa.

Tietoja osattava pyytää

Verohallinnon pääkonttorissa Helsingissä on lokakuun lopun iltapäivänä hiljaista kuten monella muullakin korona-ajan työpaikalla.

Tiistaina Verohallinnon auditorio täyttyy turvavälein toimittajista. Toimituksissa on valmisteltu etukäteen listoja eri alojen kiinnostavista nimistä, joiden tulotiedot käydään erikseen poimimassa juttuja ja listauksia varten.

Lisäksi tiedotusvälineet saavat verottajalta listan tulokärjestä. Listalla ovat vain ne ihmiset, jotka tienaavat vähintään 100 000 euroa. Heitä on noin 70 000. Tätä pienempiä tuloja Verohallinto ei medialle listaa.

Tietojen poistomahdollisuutta Heikura perustelee EU:n tietosuoja-asetuksen artiklalla 21. Verotiedot ovat lain mukaan julkisia. Sen sijaan päätös siitä, että medialle toimitetaan verolistoja, on Verohallinnon mukaan sen oma-aloitteisuutta.

Heikuran mukaan talon omat juristit ovat sen takia arvioineet, että tietosuoja-asetus on otettava listauksessa huomioon. Asetuksen mukaan ihmisellä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, jos hänellä on erityinen henkilökohtainen peruste.