Näin hakkeroinnilla tienaa laillisesti – alalla tiukat vaatimukset

Klassiset tapaukset 1990-luvulta

Nextgenhack.fi ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu tukemaan eettisestä hakkeroinnista kiinnostuneita nuoria. Yhteistyökumppani Aktian tietoturvajohtaja Henri Heinonen sanoo yhtiön hyödyntävän valkohattuhakkereita viikoittain.

– Tämä on varsin vakiintunutta toimintaa finanssitoimialalla. Siinä tarkoituksena on nimenomaan löytää sellaisia haavoittuvuuksia, joita ei ehkä teknisillä automaattisilla keinoilla löydetä. Sen sijaan valjastetaan ihmismieli etsimään sieltä niitä haavoittuvuuksia liiketoimintalogistiikasta tai muualta.

"Eettiset hakkerit tekevät arvokasta työtä"

– Meidän alalla on tiukat turvallisuusvaatimukset, kaikille tehdään laajat turvallisuusselvitykset. Joten jos siellä on tiettyjä verkkoturvallisuuteen liittyviä rikoksia, se hankaloittaa moniin ympäristöihin työllistymistä huomattavasti.

– Me haluamme tarjota heille alustan, jossa he pystyvät näyttämään taitonsa turvallisessa ympäristössä. Meidän kauttamme on porukkaa päässyt jopa töihin, kun on osannut näyttää taitojansa.