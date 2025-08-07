21-vuotias brittiopiskelija eli leveästi pimeillä kaupoilla – Suomestakin puhallettiin miljoonia

Keskusrikospoliisin mukaan miehen rikokset aiheuttivat maailmanlaajuista haittaa.
Iso-Britanniassa 21-vuotias mies on tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankilaan tietojenkalastelusivustojen rakentamisesta ja kauppaamisesta rikollisille. Asiasta kertovat esimerkiksi brittimediat BBC ja Guardian.
BBC:n mukaan tietotekniikkaa opiskeleva lontoolaismies tehtaili opiskelija-asuntolasta käsin yli tuhat huijaussivustopakettia, joita hän myi tietojenkalastelua netissä harrastaville rikollisille.
Paketit sisälsivät valmiita kalastelusivustoja, joiden avulla rikollinen pystyy keräämään sivustolla käyvien ihmisten kirjautumistunnuksia ja pankkitunnuksia.
Guardianin mukaan huijaussivustot muistuttivat ulkoasultaan luotettavia verkkosivustoja, kuten valtion viranomaisten, pankkien tai hyväntekeväisyyjärjestöjen sivustoja.
Mies tarjosi myös rikollisille teknistä tukea ja neuvontaa huijaussivustojen käyttöön viestintäsovellus Telegramin kautta.
Poliisi pidätti miehen ja tutki hänen Canterburyssa sijaitseva kotinsa lokakuussa 2023. Mies kuitenkin jatkoi "asiakaspalvelutyötään" sen jälkeenkin, kunnes hänet pidätettiin uudestaan toukokuussa 2024.
Kalastelusivustoilla kerättiin esimerkiksi pankkitunnuksia. Kuvituskuva.
Suomessakin miljoonavahingot
Britannian syyttäjälaitoksen (Crown Prosecution Service) mukaan rikolliset onnistuivat tekemään huijaussivustojen avulla petoksia 24:ssä eri maassa yhteensä yli 100 miljoonan euron edestä.
Huijauspaketteja myyneen miehen arvioidaan tienanneen rikollisella liiketoiminnallaan yli 300 000 euroa vuosina 2021–2023, Guardian kertoo. Mies pesi rahat kryptovaluuttalompakkojen avulla.
– Hän rahoitti omaa ylellistä elämäntyyliään lukemattomien henkilöiden ja yritysten kustannuksella, syyttäjä Sarah Jennings sanoo syyttäjälaitoksen tiedotteessa.
Suomen keskusrikospoliisi kertoo Instagram-julkaisussa osallistuneensa kansainväliseen viranomaisyhteistyöhön, jolla brittimiehen rikolliselle toiminnalle pantiin piste.
Keskusrikospoliisin mukaan teot olivat maailmanlaajuisesti haitallisia, ja Suomeen kohdistunut rikosvahinko on yli kolme miljoonaa euroa.