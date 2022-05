Voisiko kyberhyökkäys estää tv-lähetyksiä Suomessa? Asiantuntija Benjamin Särkkä vastaa ja kertoo, millaisia yrityksiä kalastella tietoa Suomeen kohdistuu nyt

Tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkän arvion mukaan hyökkäyksen takana on hakkeriryhmä, joka haluaa levittää sodanvastaista viestiä venäläisille.

– Meillä on muutama Venäjän median ja valtiollisiin kohteisiin keskittyvä hakkeriryhmä, jotka ovat päättäneet, että he haluavat jakaa venäläisille puolueetonta tietoa.

Hakkeriryhmä siis pääsi tunkeutumaan tv-kanavien lähetysjärjestelmiin, jonka kautta he pystyvät ajamaan kanavalla haluamaansa materiaalia.

– Minun mielestäni se on mielenkiintoinen vastareaktio käynnissä olevalle kriisille. Käytännössä siinä on kyse tietomurrosta, jossa ollaan päästy sellaiseen järjestelmään käsiksi, jolla pystytään vaikuttamaan mitä ajetaan ulos, Särkkä lisää.

Tapahtuma ei välttämättä kerro siitä, että venäläisten televisiokanavien tietoturva olisi huono. Särkän mukaan hakkeriryhmä on erittäin motivoitunut.

– Heillä on hyvät resurssit taustalla. He voivat käyttää paljon aikaa ja energiaa siihen, että he pystyvät murtautumaan kohteeseen. Silloin, kun puhutaan todella kohdennetuista hyökkäyksistä, on vain ajan kysymys, kunnes siinä onnistutaan. En suoraan osaa sanoa, mikä on Venäjän televisiokanavien tietoturvan taso, mutta selvästikään ei riittävä, Särkkä sanoo.

Olisiko samanlainen hyökkäys mahdollinen Suomessa?

Särkän mukaan samantyyppinen hyökkäys suomalaisiin medioihin on teorian tasolla mahdollinen, mutta melko epätodennäköinen.

– Jos suomalaisten tv-kanavien lähetysjärjestelmät ovat ip-pohjaisia tai verkkoon liitettyjä, niin kuin minun käsitykseni mukaan osalla toimijoita näin on. Teoreettinen mahdollisuus tälle on, mutta se kuinka todennäköistä se on, on toinen kysymys.

Kehittyneet tietojenkalastelut kiusaavat suomalaisia

Suoria kyberhyökkäyksiä Suomen Nato-jäsenyyspohdinnan vuoksi ei ole nähty, kuten alun perin pelättiin. Sen sijaan tietojenkalasteluyritysten määrä on noussut ja ne ovat kehittyneet uskottavammiksi.

– Kehittyneissä tietojenkalasteluyrityksissä käytetään hyvää suomen kieltä, uskottavia lähettäjän nimiä, uskottavia verkko-osoitteita, joista ne tulevat. Se liittyy yrityksen toimintaan ja sillä yritetään saada kaiveltua tietoja tai käyttäjätunnuksia ja salasanoja, Särkkä sanoo.

Viime aikoina suomalaiset ovat miettineet, liittyvätkö esimerkiksi pankkien käyttökatkot tai muut tietojenkalasteluyritykset automaattisesti Venäjään. Viime viikolla uutisoimme tekstiviesteistä, joissa tarjottiin ”työpaikkaa”.

– On vaikea sanoa liittyvätkö nämä Venäjään. Minulla ei ole näkyvyyttä operaattoripuolelle. Jos spekuloidaan, niin kyllähän se voi olla osa sitä tai olla sattumaa, joka osuu oikeaan aikaan.

Särkkä kehottaakin suomalaisia harjoittelemaan tietojenkalasteluyritysten tunnistamista. Jos esimerkiksi tutulta tulee hieman oudolta kuulostava viesti, kannattaa jotain muuta väylää pitkin kysyä tuliko se häneltä.

Suomalainen tietoturva on Särkän mukaan hyvällä tasolla.

– Suomalaisen tietoturvan taso on verrattain aika korkealla. Me ajattelemme ja puhutaan näistä asioista paljon. Meillä on paljon it-ihmisiä, jotka osaavat nämä asiat tosi hyvin. Verrattuna moniin Euroopan maihin, Suomi on ihan kärkitasoa.