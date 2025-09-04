Verijäljet rappukäytävässä Espoon Matinkylässä järkyttivät asukkaita: "Aloimme voida pahoin"

Espoon Matinkylässä todistettiin aamuyöstä järkyttävän vereentynyttä rappukäytävää, joka herätti huolen väkivaltarikoksesta.

Silminnäkijät kertovat MTV Uutisille nähneensä rapussa muun muassa lasinsiruja, verta ja verisiä jalanjälkiä. Paikalla oli lisäksi nähty poliisiautoja ja ambulanssi. Jälkiä kuvaillaan niin järkyttäviksi, että ne aiheuttivat pahoinvointia.

Eräs silminnäkijä kertoo kuulleensa paikalta huutoa ennen poliisin saapumista.

– Kauhea, järkyttävä näky. Aloimme voida kaverini kanssa pahoin, kun näimme paikan, kertoo eräs silminnäkijä.

Päivystävä tutkinnanjohtaja, komisario Hannu Väänänen kertoo MTV Uutisille, että paikalla ei ole tapahtunut väkivaltarikosta, vaan sotkun on aiheuttanut itsensä loukannut päihtynyt ihminen.

Poliisi oli hälytetty paikalle, kun omituisesti käyttäytynyt henkilö oli rikkonut paikkoja. Poliisi tapasi henkilön ja otti tämän kiinni.

Miestä epäillään kahdesta vahingonteosta ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Poliisin käsityksen mukaan voimakkaasti päihtyneen miehen käytös oli kohdistunut esineisiin, ei toisiin ihmisiin tai häneen itseensä. Omaisuutta rikkoessa mies oli loukannut itsensä ja aiheuttanut sen vuoksi verisiä jälkiä.

– Vaikka näytti hurjalta, ei poliisin käsityksen mukaan kenellekään ollut akuuttia vaaraa, vaan käytös on kohdistunut irtaimeen omaisuuteen, Väänänen kertoo.

– Hän on ollut huomiota herättävän sekavassa päihtymystilassa.

Poliisi pitää olosuhteet huomioon ottaen mahdollisena, että tapahtumiin liittyy alfa-PVP:n eli niin sanotun peukkuhuumeen käyttö.

Väänänen kiittää, että asiasta ilmoitettiin hätäkeskukseen, sillä sekavasti käyttäytyvät henkilöt on tärkeä saada avun piiriin.

Katso silminnäkijän kuvaama videomateriaali paikalta yläpuolelta.