Venla Vierto lähti nöyränä Prahaan – sai uralleen odottamattoman mahdollisuuden: "Tuli aika yllätyksenä"

Venla Vierto sai yllätyksekseen mahdollisuuden siirtyä fitnessammattilaiseksi. Siinä hänellä on vielä puntaroimista.

Bikini fitnessissä kahdesti sarjojen välisen kokonaiskilpailun Suomen mestarina palkittu Venla Vierto palasi tänä keväänä puolentoista vuoden kilpailutauolta. Kun terveydenhuoltoalalla työskentelevä nainen asteli jälleen lavalle, se oli huhtikuun alusta toukokuun vaihteeseen kovaa menoa.

Vierto voitti ensin bikini fitnessin alle 163-senttisten sarjan täysin tuomaripistein Fitness Classicissa Vantaalla ja lunasti EM-kisapaikan. Vajaat kaksi viikkoa myöhemmin hän oli kirjoittamassa mahtavia lukuja suomalaiseen fitnesskevääseen Satu Takamaan kanssa.

Kaksikko lunasti ammattilaiskortit – mahdollisuudet siirtyä ammattilaiskisaajiksi – kokonaisvoitoillaan tasokkaissa Prahan Mr. Universe -kilpailuissa: Takamaa wellness fitnessissä avoimessa ja masters-sarjassa ja Vierto bikini fitnessissä avoimessa sarjassa.

Vierto ei ollut osannut moista itseltään odottaa.

– Lähdin Prahan skabaan nöyrästi tavoittelemaan finaalipaikkaa. En ollut kerennyt edes haaveilla, että ammattilaiskortin voittaisin. Se tuli aika yllätyksenä, hän kertoo.

Kevään kisakauden hän päätti toukokuun vaihteessa uransa ensimmäisellä arvokisojen palkintokorokepaikalla: kaksi kertaa MM-kisoissa neljänneksi sijoittunut Vierto saavutti nyt Espanjan Santa Susannassa EM-pronssia.

Venla Vierto saavutti Santa Susannassa EM-pronssia.EastLabs Photo

Täpärä kilvoittelu suomalaiskilpakumppani Ella Mårdin kanssa jatkui. Siinä missä Vierto päihitti Prahassa Mårdin täpärästi, alle 164-senttisten EM-finaalissa Mård kukisti pisteellä sekä puolalaisen hopeanaisen Wiktoria Bryniczkan että Vierron.

– Tosi hieno suoritus myös Ellalta. Olin tosi onnellinen hänenkin puolestaan. Ansaittu oli hänen voittonsa, Vierto kehuu.

Kevään kisarupeaman tuloksissa piisaa vielä tukka putkella viilettämisen jälkeen sulattelemista, mutta Seinäjoella asuva Vierto nostaa sekä EM-pronssin että Mr. Universe -voiton uransa kirkkaimmiksi saavutuksiksi.

– Kun on pitkän aikaa valmistautunut kisoihin ja se on ohi, on jopa tyhjä olo. Ei ole ehkä niin vielä kerennyt juhlia ja nauttia näistä saavutuksista, mutta koetan koko ajan muistaa, mitä tässä on tullut saavutettua. Hyvältä tuntuu.

Ammattilaiseksi?

Mahdollisessa ammattilaiseksi siirtymisessä riittää vielä punnittavaa.

– Pidemmän ajan tavoite voisi olla, että siirtyisin ammattilaispuolelle, mutta en ainakaan heti ole menossa ammattilaiskisoihin.

Syksyksi seuraavia kilpailujaan kaavailevalla Vierrolla on vuosi aikaa tehdä siirtymä ennen kuin nykyinen kortti umpeutuu.

– Sitä kerkeää tässä onneksi sulatella ja miettiä, lunastaako sen.

Vaakakupissa se, että Vierrolla on yhä paljon intoa amatöörinä menestymiseen.

– Arvokisat, MM-kisat ja EM-kisat, ovat olleet haaveita itselleni. Jos vaikka saisi vielä tätä pronssia kirkastettua. Se voisi olla isoin haave tässä lajissa. Sen eteen haluaisin tehdä töitä. Haluaisin kääntää näitä kortteja täällä ja sitten katsoa pro-puolta seuraavana.

Enemmän lihasta kireämpänä

Venla Vierron kevätkauden menestyskulku käynnistyi Vantaan Fitness Classicista.Karlevid Productions

Ammattilaiskorttiin ei olisi ollut mahdollisuutta ilman rautaista fysiikkaa. Vierto asteli tänä keväänä lavalle elämänsä kunnossa.

– Minusta tuntuu, että aika lailla kokonaisvaltaisesti on saatu lihasmassaa lisättyä lajinomaisiin lihasryhmiin. Nyt oli vielä astetta kovempi kisakunto, eli olin kireämmässä tai rasvattomammassa kunnossa kuin aikaisemmissa kisoissa. Se on varmasti vaikuttanut myös kokonaispakettiin. Olen ollut nyt kilpailukykyisempi kansainvälisissä kisoissa.

Eteenpäin Viertoa ovat virittäneet uudet harjoitukselliset tuulet: Marko Eloranta alkoi luotsata häntä vuoden 2023 kisojen jälkeen. Kun treenejä oli aiemmin viidestä kuuteen viikossa, nyt niitä on Vierrolla ollut neljästi.

– Volyymiä treeniohjelmasta on vähennetty, mutta treeni on ollut laadukkaampaa ja olen tehnyt sitä isommilla painoilla ja pidemmillä sarjapalautuksilla. Riittävästi on treenattu, mutta ei liikaa, ja lihakset ovat kerenneet palautua. On löydetty minulle toimiva tapa.

Jopa kilpailusaavutuksia suuremmin itse kehitys ruokkii ahertamaan lujaa. Vierto sanoo, että sille helposti lajin parissa sokaistuukin.

– Olen nyt huomannut, kuinka paljon on tullut kehitystä ja kuinka paljon parempi olen kuin viime kerralla. Se on ehkä kuitenkin se, miksi tätä tekee: olisi aina parempi kuin edeltävällä kerralla. On kirsikka kakun päälle, jos oma paras tulos vielä palkitaan.