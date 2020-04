Venla, 19, kerää Citymarketissa kauppakasseja ihmisten puolesta – nämä tuotteet löytyvät lähes jokaisesta tilauksesta

20 000 askelta

Kämäläinen on iloinen, että on löytänyt hyvän väliaikaisen työn eikä tarvitse pyöriä kotona toimettomana. Hän uskoo keräilijän työn myös olevan hyvin tärkeä viruksen leviämisen aikana.

Currytahnaa ja kukkasubstraattia

Alkoholiakin on osa ihmisistä yrittänyt tilata, mutta se ei lain nojalla ole mahdollista. Kämäläisen työnantaja on vetänyt tiukan linjan, jonka mukaan edes vappusimaa ei voi toimittaa asiakkaalle, jos siinä on yhtään alkoholia. Lähes ainoa kategoria, joka uupuu, on vaatteet.