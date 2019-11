Venezuelan armeijan väkeä on pantu vankilaan hallinnon vastaisten suunnitelmien tukemisesta

Madurosta eroon haluava Venezuelan oppositio on innostunut Moralesin esimerkistä, mutta Maduro itse on sanonut, ettei moista tule tapahtumaan Venezuelassa. Presidentin mukaan armeijassa on pysyvää tiedustelua, jolla pyritään tarkkailemaan yrityksiä jakaa ja heikentää asevoimia. Armeijan tuki on ensiarvoisen tärkeää Maduron hallinnon vallassa pysymiselle.