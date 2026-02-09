Järjestön mukaan pelkästään tammikuussa yli 300 siirtolaista kuoli tai katosi haaksirikoissa Välimerellä.

Yli 50 ihmistä on kateissa tai kuollut haaksirikossa Libyan rannikolla Välimerellä. Asiasta kertoi maanantaina Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM tiedotteessaan.

Siirtolaisaluksessa olleista yli 50 ihmisestä vain kaksi pystyttiin pelastamaan.

Pelastuneet olivat kaksi nigerialaista naista, joista toinen kertoi kadottaneensa miehensä ja toinen kaksi vauvaansa.

IOM:n mukaan alus oli kumivene, jolla salakuljetettiin eri Afrikan maista lähteneitä siirtolaisia ja pakolaisia Eurooppaan.

Kumivene oli lähtenyt matkaan Libyasta viime viikon torstaina. Vene kuitenkin upposi noin kuusi tuntia myöhemmin, kun se oli täyttynyt vedellä.

IOM:n mukaan pelkästään tammikuussa ainakin 375 siirtolaista kuoli tai katosi vastaavanlaisissa haaksirikoissa Keski-Välimerellä pyrkiessään Eurooppaan. Järjestön mukaan lukujen taakse kätkeytyy luultavasti vielä satoja kuolemia, joita ei ole saatu rekisteröityä.