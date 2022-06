Venäläisurheilijalta suoraa puhetta Vladimir Putinista – "En voi olla hiljaa, kun näen tämän epäinhimillisyyden"

Espanjassa Espanyolin paidassa pelaava Karpova on kolmas jalkapalloilija, joka on avoimesti antanut kritiikkiä. Venäjän naisten jalkapallomaajoukkue suljettiin kesän EM-kilpailuista pois ja Karpova on ainoa joukkueen jäsen, joka on ilmaissut julkisesti vastustavansa sotaa. Hän on julkaissut Instagramissa sodan alkamisesta lähtien sodanvastaisia päivityksiä. Karpovalla on yli 145 000 seuraajaa Instagramissa.