Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa 64 ottelua pelannut Jukka Raitala lopettaa ammattilaisuransa.
Nykyisin Gnistania edustavalla Raitalalla on tämän viikon ohjelmassaan kaksi kotimaan liigan ottelua, maanantain kotikamppailu HJK:ta ja sunnuntain vieraspeli SJK:ta vastaan.
Puolustaja Raitala, 37, kertoi lopettamispäätöksestään maanantaina Helsingin Sanomien haastattelussa ja Instagram-tilillään.
– Tänään alkaa urani viimeinen viikko jalkapalloilijana. Nuorempana pelkäsin tätä hetkeä, mutta nyt koen päätöksen suhteen levollisuutta. Suuntaan tulevaisuuteen innostuneena ja uteliaana, Raitala sanoi Instagramissa.
Useat nykyiset ja entiset Suomen maajoukkueen ja liigan pelaajat kommentoivat Instagramissa Raitalan lopettamisilmoitusta.
– Big big respect Jugi! Kiitos yhteisistä pelivuosista, Huuhkajien entinen kapteeni ja nykyinen apuvalmentaja Tim Sparv kehui Raitalaa.
Pelejä kovissa sarjoissa
Keravalaislähtöinen Raitala nousi liigaseura HJK:n edustusmiehistöön kaudella 2007. Ulkomailla hän pelasi Saksassa, Espanjassa, Hollannissa, Tanskassa, Norjassa ja Pohjois-Amerikan MLS-liigassa.