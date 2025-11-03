Kuopiossa välkkyy tällä hetkellä keltaista ja mustaa.
Kuopion Palloseura (KuPS) varmisti tänään jalkapallon Suomen mestaruuden, kun Tampereen Ilves taipui tasapeliin Seinäjoen Jalkapallokerhon (SJK:n) kanssa.
Ottelu oli tiukka ja mestaruus ratkesi aivan pelin viimeisillä minuuteilla.
Kuopion korkeimmassa kolkassa reagoitiin mestaruuteen välittömästi. Kaupungin maamerkki Puijon torni valaistiin joukkueen värein loistamaan pimeässä illassa.
Kuvaaja Wille Markkasen näyttävä droonivideo on katsottavissa yläpuolelta.
Puijosta kerrotaan MTV Uutisille, että tuoreet tiedot mestaruudesta on otettu kaupungissa ilolla vastaan.
– Upeaa Kupsin peräkkäinen mestaruus ja Kalpan ekä Puijo Wolleyn keväisen mestaruuden jatkeeksi. Puijon torni välkkyy keltamustana ylpeydellä alueemme urheilumenestyksestä, kertoo toimitusjohtaja Pekka Niemelä Puijo Peak Oy:sta.