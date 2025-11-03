HJK:n kirous kotimaisen jalkapalloliigan ylemmässä loppusarjassa jatkuu. HJK:n voitottomien mestaruussarjapelien putki piteni maanantaina 16 otteluun, kun helsinkiläisjoukkue jäi paikallisvastustaja Gnistania vastaan 2–2-tasapeliin.
Gnistanin Jevgeni Bashkirov jätti 2–2-tasoituksen viime tinkaan, sillä hän iski maalinsa 90. minuutilla.
Edellinen HJK:n voitto liigan mestaruussarjassa on syyskuulta 2023.
– Ilman voittoja pelaaminen ei ole mukavaa. Meidän olisi pitänyt tehdä yli viisi maalia, tehottoman HJK:n hyökkääjä Teemu Pukki kertoi Ruutu+:n haastattelussa.
Lue myös: Dramaattinen päätös! Ilves mureni, KuPS on Suomen mestari
HJK:n maalit tekivät ensimmäisellä puoliajalla Lucas Lingman ja Santeri Hostikka. Gnistanin oli vienyt 1–0-johtoon Vertti Hänninen.
Gnistan oli liigassa Helsingin herra, sillä se voitti kauden kolmesta aiemmasta kohtaamisesta kaksi, HJK yhden.
HJK jää mestaruussarjassa mitalien ulkopuolelle viidenneksi, mutta helsinkiläismiehistö lunasti paikan Euroopan pelikentille voittamalla Suomen cupin.
– Haikea fiilis, kun oli viimeinen kotipeli täällä, Gnistanin keskikenttäpelaaja sanoi.