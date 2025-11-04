HJK:n kannattajien hyppiminen katsomolehtereillä aiheutti turvallisuusuhan jalkapallon Veikkausliigan ottelussa Helsingin Oulunkylässä.
Kotijoukkue IF Gnistan julkaisi maanantai-iltana kuvan Mustapekka Areenan aurinkokatsomosta, jossa havaittiin ottelun aikana merkittäviä vaurioita. Osa seisomakatsomon lavereista oli irronnut paikoiltaan.
2–2-tasapeliin helsinkiläisseurojen välillä päättyneen ottelun toinen puoliaika pääsi alkamaan 20 minuuttia myöhässä, kun HJK:n kannattajat jouduttiin ohjaamaan pois stadionin vahingoittuneesta pohjoispäädystä.
Ilta-Sanomat kertoi vierasjoukkueen kannattajien hyppimisen aiheuttaneen vauriot. Gnistanin mukaan pohjoispääty on toistaiseksi käyttökiellossa.
– Katsomon rakenteet tarkastetaan ja korjataan mahdollisimman pian. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki katsomoalueet täyttävät turvallisuusvaatimukset ennen niiden käyttöönottoa, Gnistan tiedotti X-palvelussa.
HJK-kamppailu oli Gnistanin kauden viimeinen kotiottelu. Joukkue päättää kautensa vieraskentällä Seinäjoen Jalkapallokerhoa vastaan tulevana sunnuntaina.