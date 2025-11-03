Kuopion Palloseura on uusinut jalkapallon Suomen mestaruutensa. Veikkausliigan mestaruustaistelu ratkesi, kun Ilves menetti johtonsa viimeisillä sekunneilla.
Ilves tarvitsi maanantai-illan kotiottelustaan voiton SJK:sta pitääkseen mestaruushaaveensa elossa KuPSin eilisen Inter-voiton jälkeen. Kahdesti tappiolla olleet tamperelaiset nousivat lopussa johtoon, mutta taipuivat neljännellä lisäaikaminuutilla 3–3-tasapeliin.
Viimeisillä minuuteilla tappiolla ollut SJK nousi tasoihin Kasper Paanasen maalilla, kun pitkä pallo jäi pyörimään Ilveksen rangaistusalueelle. Osuma ratkaisi vapaapäivää viettäneen KuPSin toisen peräkkäisen mestaruuden.
Lopputuloksen myötä Ilves on ennen isänpäivän päätöskierrosta kaksi pistettä FC Interiä edellä sarjan toisena. SJK:lla on vielä mahdollisuus nousta pronssimitaleille.
Sunnuntaina KuPS pääsee nostamaan mestaruuspokaalia HJK:n vieraana Helsingissä. Inter ja Ilves pelaavat hopeamitaleista Turussa ja SJK isännöi Gnistania Seinäjoella.
Ilves nousi kahdesti tappiolta
Ilves sai Tammelan stadionilla huonon alun, kun Lauri Laine pääsi tuikkaamaan uransa ensimmäisellä Veikkausliiga-maalilla SJK:n 1–0-johtoon 17. peliminuutilla.