Venäläinen supertähti kieltäytyy ottamasta kantaa sotatoimiin Ukrainassa – seuraus voi käydä kalliiksi

Yksi huomion kohteena ollut venäläispelaaja on maailmanlistalla tällä hetkellä kakkossijaa pitävä Daniil Medvedev . Medvedev ei ole kysymyksistä huolimatta suostunut ottamaan suoraa kantaa Venäjän sotatoimiin Ukrainassa.

Myöhemmin Medvedev on sanonut olevansa huolissaan siitä, että myös venäläisten tennispelaajien osallistuminen kansainvälisiin turnauksiin estettäisiin.

– Minusta meidän täytyy saada jonkinlaiset vakuudet siitä, että he eivät ole Vladimir Putinin tukijokoissa. Harkitsemme, minkälaisia vaatimuksia tarvitsemme asian osoittamiseksi, Huddleston sanoi Eurosportin mukaan.

– Selvitämme sitä, miten toimimme näiden henkilöiden kanssa ja mietimme sen seurauksia. En usko, että ihmiset hyväksyisivät Venäjän lippua heiluttelevia urheiljoita, etenkään, jos he olisivat Putinin hallinnon tukijoita.

– Yritän vain pelata turnauksen kerrallaan. Kaikkialla on erilaisia sääntöjä siitä, voiko pelata vai ei, Medvedev sanoi torstaina Daily Mailin mukaan.

– Minulla ei ole vastausta Wimbledonille. Kaikki tietävät, mitä on meneillään. On tietysti täysin mahdotonta olla huomaamatta sitä (sotaa), mutta olen aina sanonut, että ihmisillä on omat mielipiteensä asioista. Olen aina kertonut olevani rauhan kannalla, Medvedev sanoi.