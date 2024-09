Tenniksen supertähdeltä karu paljastus: "He tappavat meidät"

Alcaraz, 21, on nauttinut menestyksekkäästä kaudesta. Hän on juhlinut Grand Slamin voittoa Ranskan avoimissa ja Wimbledonissa, sekä saavuttanut hopeaa Pariisin olympialaisissa.

ATP-rankingin kolmonen kärsi kuitenkin yllätystappion US Openin toisella kierroksella viime kuussa, minkä jälkeen hän jätti viimeviikkoisen Davis Cupin ottelun Australiaa vastaan väliin väsymyksen vuoksi.

Alcaraz teki voittoisan paluun pelikentille Laver Cupissa amerikkalaista Ben Sheltonia vastaan, mutta vakuutti, ettei hän ole ainoa, joka on vaikeuksissa nykyisten pelimäärien kanssa.

– Monet pelaajat sanovat, että kalenteri on todella tiukka ja että turnauksia on paljon. Olen sellainen pelaaja, jonka mielestä turnauksia on vuoden aikana paljon, pakollisia sellaisia, ja luultavasti niitä tulee jatkossa vielä enemmän, Alcaraz sanoi.

– Tarkoitan siis, että luultavasti he tappavat meidät jollakin tavalla. Juuri nyt ilmenee paljon loukkaantumisia. Jossain vaiheessa monet hyvät pelaajat jäävät pois monista turnauksista, koska heidän on ajateltava kehoaan, heidän on pidettävä huolta rakkaudestaan (lajia kohtaan).

Motivaatiovaikeudet nostaneet päätään

Laver Cup on jo Alcarazin 14. turnaus tänä vuonna. Espanjalaistähti paljastaa, että hän on kamppaillut motivaationsa kanssa pitääkseen pelihalun vaaditulla tasolla.

– Rehellisesti sanottuna se on vaikeaa. Joskus en tunne oloani lainkaan motivoituneeksi, hän lisäsi.

– Tämä on vaikeaa aikaa. Kalenteri on niin tiukka, turnauksia on paljon, mutta vapaapäiviä ei. Minulla on ollut jo muutaman kerran sellainen tunne, että en halua lähteä turnaukseen, koska haluan jäädä kotiin perheeni tai ystäväni luo.

Aiemmin tänä kesänä maailmanlistan ykkönen Iga Swiatek kommentoi samaa aihetta ja sanoi, että pelaajilla on vyöllään aivan liikaa turnauksia yhden kauden aikana.