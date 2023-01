Venäläispoliitikko: Ukrainan tuhoaminen vasta ensimmäinen askel Venäjän suunnitelmassa, "Putin haluaa Suomen"

Kovin yleisiä eivät Gozmanin ja Illarionovin esittämät näkemykset ole, ja Venäjän uskotaan välttävän iskemistä Nato-maihin sotilaallisesti. Yleisempiä ovat kuitenkin näkemykset, joiden mukaan Putinin tavoitteet ovat Ukrainaa laajemmat. Esimerkiksi tutkija Tatjana Stanovaja on arvioinut, että Putin tavoitteena on uusi maailmanjärjestys , ja ajatushautomo ISW listasi jo Putinin seuraavia kohteita Ukrainan jälkeen – Suomi ei listalla ollut.

Gozman katsoo, että sodan Ukrainassa on päätyttävä Venäjän täydelliseen antautumiseen ja Putinin vallan on loputtava Venäjällä. Gozmanin mielestä Venäjä on myös demilitarisoitava ja sen ydinasearsenaali on vähintään saatettava kansainvälisen kontrollin alaiseksi.