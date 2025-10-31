Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) on päättänyt, että Venäjän ja Valko-Venäjän luistelijat voivat osallistua vuoden 2026 talviolympialaisten karsintakilpailuihin neutraaleina urheilijoina. Asiasta uutisoivat norjalainen NRK ja VG.

ISU korostaa, että asia koskee vain neljää ensimmäistä maailmancupia, jotka toimivat karsintoina helmikuun 2026 olympialaisiin. Viimeinen näistä neljästä kilpailusta järjestetään 12.–14. joulukuuta Hamarissa, mikä on herättänyt Norjassa raivon.

Norja vastustaa ankarasti

Norjan luisteluliitto NSF on aktiivisesti tukenut venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden poissulkemista kansainvälisistä kilpailuista. NSF onkin täysin tyytymätön ISU:n päätökseen avata olympiapaikat neutraaleille urheilijoille.

– ISU:n päätöksen yhteydessä NSF lähetti liiton hallitukselle erillisen kirjeen, jossa se ilmaisi huolensa ja perustavanlaatuisen erimielisyytensä päätöksestä. NSF:n kanta on yhdenmukainen Norjan urheiluliiton ja koko Norjan urheiluliikkeen kannan kanssa, luisteluliiton puheenjohtaja Nils Einar Aas totesi lehdistötiedotteessa.