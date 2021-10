Venäläisohjaaja ja näyttelijä lennätetään avaruuteen kuvaamaan elokuvaa – Tom Cruise ei ehtinytkään ensin

Onnistuessaan venäläistuotanto olisi ensimmäinen avaruudessa kuvattu pitkä elokuva, kirjoittavat muun muassa New York Times ja CNN. Kyseessä olisi New York Timesin mukaan myös ensimmäinen elokuva, jota varten lähetetään avaruuteen ohjaaja ja näyttelijä.

Aiemmin avaruudessa on New York Timesin mukaan kuvattu ainakin muutaman minuutin pituinen lyhytelokuva Apogee of Fear vuodelta 2008 sekä kohtauksia vuonna 1984 ilmestyneeseen neuvostoelokuvaan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna "Paluu kiertoradalta".