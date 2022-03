Kosmonautit pukeutuivat avaruudessa Ukrainan lipun väreihin – "Meillä sattui olemaan keltaista varastossa"

Kosmonautit Oleg Artemjev, Sergei Korsakov ja Denis Matvejev laukaistiin Sojuz 2 -kantoraketilla kohti kansainvälistä avaruusasemaa eilisiltana Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. He saapuivat määränpäähänsä noin kolme tuntia laukaisun jälkeen ja saivat lämpimän vastaanoton muun muassa halauksin ISS:llä jo olevalta neljältä astronautilta. Avaruusasemalla on ollut ennestään kolme amerikkalaista ja yksi saksalainen astronautti. ISS:llä on ollut ihmisiä yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 alkaen.