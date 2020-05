Seuraa suorana: Tänään yritetään tehdä avaruushistoriaa, taas! Nämä syyt voivat yhä peruuttaa SpaceX:n laukaisun – "Onko muutama pisara sadetta liikaa?"

Amerikkalaismedioissa laukaisua on luonnehdittu "uuden ajan aluksi".

– Tässä on kyse siitä, että Yhdysvallat kiipeää takaisin ykkösmahdin pallille maailmalla. Maa on ollut viimeiset yhdeksän vuotta alennustilassa, koska he eivät itse ole pystyneet lähettämään omia astronautteja avaruuteen, kertoo avaruustekniikan apulaisprofessori Jaan Praks Aalto-yliopistosta.