MTV Uutiset Floridan avaruuskeskuksessa: Kilpailu kaupallisista avaruuslennoista ja -turisteista kiihtyy

Paljon on muuttunut siitä, kun simpanssista nimeltä Ham tuli Yhdysvaltain avaruuspioneeri vuonna 1961.

– Florida on ehdottomasti maailman portti avaruuteen. Viime vuonna laukaisimme 24 rakettia, tälle vuodelle on suunniteltu 28 laukaisua ja tahti kiristyy. Tulevaisuudessa tavoitteena on lähettää avaruuteen joka viikko yksi raketti, 45 Space Wingin luutnantti Paige Mehringer Yhdysvaltain ilmavoimista kertoo MTV Uutisille.