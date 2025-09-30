Luolasta löydetty venäläinen nainen ja kaksi pientä lasta on lähetetty takaisin kotimaahansa, kertovat intialaisviranomaiset BBC:lle.

Poliisit löysivät perheen heinäkuun alussa luolasta Gokarnan metsästä Karnatakan osavaltiossa läheltä turistien suosimaa Goan aluetta Intiassa.

BBC:n mukaan poliisipartio oli rutiinikierroksella, kun huomasivat värikkäitä vaatteita ripustettuna luolan lähelle.

Mentyään lähemmäksi poliisit huomasivat pienen, vaaleahiuksisen tyttölapsen juoksevan sisälle luolan suuaukosta, joka oli koristeltu värikkäillä kankailla.

Luolan sisältä löytyi 40-vuotias nainen kahden lapsensa kanssa.

Vettä vuotavaan luolaan oli tuotu muovisia patjoja, vaatteita ja pikanuudeleita. Poliisi kertoi aiemmin BBC:lle, että heillä oli vaikeuksia vakuuttaa äitiä siitä, että metsän keskellä oleva luola voisi olla vaarallinen paikka 5- ja 6-vuotiaille lapsille.

– Eläimet ja käärmeet ovat ystäviämme, ihmiset ovat vaarallisia, nainen oli poliisien mukaan sanonut.

Nainen oli kertonut poliisille, että perhe oli asunut luolassa viikon. Sitä ennen he olivat hänen mukaansa asuneet toisessa luolassa Goalla, ja nuorin tyttö olisi syntynyt kyseisessä luolassa.

Poliisit kuitenkin veivät perheen lääkärintarkastukseen ja sieltä vastaanottokeskukseen.

Lasten isä yritti estää lasten karkotuksen

Paikallinen oikeus määräsi viime viikolla naisen ja lapset palautettavaksi Venäjälle, koska heillä ei ollut asianmukaisia asiakirjoja asua Intiassa.

Israelilainen Goalla asuva liikemies oli vedonnut oikeuteen estääkseen lasten karkotuksen. Hän sanoi olevansa kahden pienen tytön isä. Hän yritti samalla saada lasten huoltajuutta.

Mies kertoi paikallisuutisille rahoittaneensa naisen ja lasten elämää pitkään, mutta nainen oli kadonnut lasten kanssa Goalta kertomatta hänelle.

Oikeus kuitenkin hylkäsi miehen vetoomukset ja sanoi naisen toivoneen Venäjän suurlähetystöltä palautusta kotimaahansa.

Viranomaiset kertovat BBC:lle, että heidät palautettiin Venäjälle viikonloppuna. Heidän mukaansa lähti myös alaikäinen poika, joka oli syntynyt naisen aiemmasta suhteesta ja asui Goalla.