Hävittäjä putosi maahan ilmailunäytöksessä Dubaissa.
Intialainen Tejas-hävittäjä syöksyi perjantaina tulipallona maahan ilmailunäytöksen aikana Dubaissa.
Onnettomuudessa kuoli koneen lentäjä. Intian ilmavoimat ilmoittivat perustavansa tutkintalautakunnan selvittämään onnettomuuden syytä.
Kyseessä on toinen tiedossa oleva onnettomuus, jossa oli mukana Intian valtion omistaman Hindustan Aeronauticsin valmistama ja General Electricin moottoreilla varustettu hävittäjä.
Aiempi onnettomuus tapahtui harjoituksen aikana Intiassa vuonna 2024.