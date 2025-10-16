Yhdysvallat haluaa myös Japanin lopettavan energiaostot Venäjältä.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Intian pääministeri Narendra Modi on luvannut hänelle, että Intia lopettaa venäläisen öljyn ostamisen.
Trump kertoi asiasta keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.
– Sitä ei voi tehdä välittömästi. Se on pieni prosessi, mutta se prosessi on pian ohi, Trump sanoi.
Intia ei ole kommentoinut mahdollista venäläisen öljyn ostamisesta luopumista.
Yhdysvallat asetti Intialle elokuussa lisätulleja, koska Intia ostaa öljyä hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvältä Venäjältä.
Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi varhain torstaina Suomen aikaa X-viest ipalvelussa, että hän keskusteli Japanin valtiovarainministerin Katsunobu Katon kanssa muun muassa siitä, että Yhdysvallat odottaa Japanin lopettavan energian tuonnin Venäjältä.