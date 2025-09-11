Uuden-Seelannin poliisin julkaisemat kuvat näyttävät piilopaikan syvällä metsässä, jossa isä piti siepattuja lapsiaan. Katso kuvat videolta yltä!

Kolmen lapsen isä kuoli poliisin luoteihin aiemmin syyskuussa ja nyt poliisi on julkaissut kuvia paikasta, jossa hän piilotteli kolmea lastaan vuosien ajan.

Tom Phillips sieppasi kolme lastaan joulukuussa 2021 perheen yhteisestä kodista huoltajuuskiistan päätteeksi. Phillipsiä ja lapsia on etsitty koko maassa liki neljä vuotta.

Phillipsin on uskottu piileskelleen lapsineen erämaassa ja tiheässä metsikössä maan Pohjoissaarella.

Viranomaisten mukaan Phillipsillä oli erinomaiset selviytymistaidot ja hän oli taitava rakentamaan suojia sekä etsimään ruokaa erämaassa.

Yksi lapsista oli Phillipsin kanssa ampumisen aikaan ja kaksi muuta 9–12-vuotiaista lapsista löydettiin syrjäiseltä leirintäalueelta, jonka voi nähdä videolta artikkelin alusta.

Video: ENEX / Uuden-Seelannin poliisi