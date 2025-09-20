Viron puolustusministerin mukaan julkisuudessa ei tulisi kertoa yleisölle keinoista, joilla Venäjää vastaan tulevaisuudessa puolustaudutaan Naton tuella.
Naton neuvosto kokoontuu viikon alussa keskustelemaan Venäjän perjantaisesta ilmatilaloukkauksesta Suomenlahdella.
Asiasta kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Postimees-lehden haastattelussa tänään. Naton neuvosto on sotilasliiton tärkein päätöksentekoelin.
Pevkur vakuuttaa Viron puolustuksen olevan kunnossa ja kaiken olevan hallinnassa.
Hän sanoi, ettei julkisuudessa tulisi kertoa yleisölle keinoista, joilla Venäjää vastaan tulevaisuudessa puolustaudutaan Naton tuella.
Suomen puolustusministeriö ei kommentoinut eilen STT:lle tietoja Venäjän hävittäjien häätämisestä, johon myös Suomi osallistui.