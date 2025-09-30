Venäjän valtiovarainministeriö ehdottaa verohelpotuksia Ukrainan sodassa taistelleille sekä heidän läheisilleen.
Venäjän valtiovarainministeriö ehdottaa liikenne- ja maaverohelpotusten myöntämistä lapsiperheille ja lisäksi "Ukrainan erikoisoperaatioon" eli Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan osallistuville sekä heidän perheenjäsenilleen. Näin tiedotti Venäjän valtiovarainministeriön lehdistöpalvelu maanantaina.
Uudistukset on ehdotettu lakiesityksessä, jonka valtiovarainministeriö on laatinut veropolitiikan pääsuuntaviivojen täytäntöön panemiseksi.
1:49Katso video: MTV Ukrainassa: Ukrainalaisten sotaveteraanien syrjäytyminen halutaan estää.
Valtiovarainministeriön asiakirjoissa todetaan, että ehdotettujen verohelpotusten tarkoituksena on tarjota kohdennettua apua lapsiperheiden lisäksi myös Ukrainan sotaan osallistuville ja heidän perheilleen.
Ehdotettujen verohelpotusten joukossa on esimerkiksi verovapaus osakkeiden ja rahastojen myynnistä. Lisäksi verohelpotukset koskevat esimerkiksi asumista. Ukraina-veteraani ja hänen perheensä voisi saada vuokra-asunnon vuokrasta 50 prosentin korvauksen valtiolta.