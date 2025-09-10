Venäläisdrooni iskeytyi omakotitaloon Puolassa – katto romahti, auto vaurioitui

1:55imgKatso videolta: Tälta näytti droonien putoamisalueella Itä-Puolassa.
Julkaistu 44 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Video näyttää, miltä lennokkien putoamisalueella näytti aamulla.

Puola kertoo ampuneensa alas useita venäläislennokkeja ilmatilassaan tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä. 

Puolan ilmavoimat kertoo, että droonit lensivät syvälle ilmatilaan. Sen seurauksena useita lentokenttiä (mukaan lukien pääkaupunki Varsovan lentokenttä) jouduttiin tilapäisesti sulkemaan.

Ilmatilaloukkaus on tuomittu laajasti Euroopan johtajien keskuudessa, eikä sitä ole pidetty vahinkona. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvaili Venäjän tekemää ilmatilaloukkaus "ennennäkemättömäksi".

Puolassa yöllä ja varhain aamulla kuvattu, yläpuolelta löytyvä videomateriaali näyttää, kuinka lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevan Zamośćin kaupungin lähimaastossa kulki yöllä useita poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvoja.

Lennokkien putoamisalueella Zamośćissa päivysti varhain aamulla puolustusvoimien sotilaita.

Puolalaismedia Polsat Newsin mukaan yksi lennokki olisi pudonnut asuintaloon Wyryki-Wolan kylässä. Tapahtuneesta kuvattu kuvamateriaali näyttää, että seurauksena talon katto romahti ja pihalla seissyt auto vaurioitui. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen tilanteessa.

Lähde: Reuters.

Lue lisää: Ursula von der Leyen: "Venäjän tekemä ilmatilan loukkaus on ennennäkemätön"

Lisää aiheesta:

Pääministeri Tusk: Valtaosa drooneista tuli Valko-Venäjältä, Naton hävittäjät iskivät uhkaaviin maaleihin taivaallaVenäläisdroonit loukkasivat Puolan ilmatilaa – tässä tuoreimmat tiedotTuntematon esine putosi ja räjähti pellolle Puolassa – epäillään sotilaslennokiksiVenäjä teki massiivisen ilmaiskun Kiovaan juuri ennen koulujen alkamistaPuolalaiskylässä tallentui kameraan epäilyttävää lentotoimintaa – pörrääkö tässä paljon puhuttu Wagner-helikopteri?Venäjä hyökkäsi Kiovaan yli 10 lennokin voimalla – räjähdykset pääkaupungin taivaalla tallentuivat kameraan
PuolaVenäjäDronetUkrainan sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Puola