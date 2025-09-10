Venäläisdrooni iskeytyi omakotitaloon Puolassa – katto romahti, auto vaurioitui

Video näyttää, miltä lennokkien putoamisalueella näytti aamulla.

Puola kertoo ampuneensa alas useita venäläislennokkeja ilmatilassaan tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä.

Puolan ilmavoimat kertoo, että droonit lensivät syvälle ilmatilaan. Sen seurauksena useita lentokenttiä (mukaan lukien pääkaupunki Varsovan lentokenttä) jouduttiin tilapäisesti sulkemaan.

Ilmatilaloukkaus on tuomittu laajasti Euroopan johtajien keskuudessa, eikä sitä ole pidetty vahinkona. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvaili Venäjän tekemää ilmatilaloukkaus "ennennäkemättömäksi".

Puolassa yöllä ja varhain aamulla kuvattu, yläpuolelta löytyvä videomateriaali näyttää, kuinka lähellä Ukrainan rajaa sijaitsevan Zamośćin kaupungin lähimaastossa kulki yöllä useita poliisin ja rajavartiolaitoksen ajoneuvoja.

Lennokkien putoamisalueella Zamośćissa päivysti varhain aamulla puolustusvoimien sotilaita.

Puolalaismedia Polsat Newsin mukaan yksi lennokki olisi pudonnut asuintaloon Wyryki-Wolan kylässä. Tapahtuneesta kuvattu kuvamateriaali näyttää, että seurauksena talon katto romahti ja pihalla seissyt auto vaurioitui. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen tilanteessa.

Lähde: Reuters.