Arsi Ruuskanen hiihti parhaana suomalaismiehenä 11:nneksi maastohiihdon maailmancupin 10 kilometrin väliaikalähdössä Davosissa.
Ruuskanen taipui vapaan hiihtotavan kisassa 54,5 sekunnilla norjalaisvoittaja Einar Hedegartille. Ampumahiihtotaustainen Hedegart voitti 10 kilometrin kisan myös viime viikolla Trondheimissä.
Niko Anttola nappasi 13. sijan, joka on hänen uransa paras sijoitus maailmancupissa. Anttola jäi Ruuskasen vauhdista kuusi sekuntia.
Perttu Hyvärinen oli 23:s. Iivo Niskanen ei osallistunut kisaan sairastumisen takia.
Norja otti kisassa viitoisvoiton.