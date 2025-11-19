Britannialla on valmiina "sotilaallisia vaihtoehtoja".
Venäjän vakoojalaiva Yantar on suunnannut lasereita Britannian sotilaslentokoneita kohti, sanoo Britannian puolustusministeri John Healey uutistoimisto Reutersin mukaan.
Britannialla on "sotilaalliset vaihtoehdot" pöydällä, jos Yantarista tulee uhka, puolustusministeri sanoo.
Britannia valitsee jatkotoimenpiteensä ministerin mukaan sillä perusteella, mitä Yantar seuraavaksi tekee.
Yantar seilaa tällä hetkellä lähellä Britannian aluevesiä Skotlannin pohjoispuolella.
Laservälikohtaus tapahtui, kun Britannian ilmavoimat saapuivat tarkkailemaan venäläisalusta.
Healey pitää "hyvin vaarallisena", että venäläislaiva osoitti lasereilla Britannian ilmavoimien lentäjiä.
– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yantar on toiminut näin Britannian ilmavoimia vastaan. Me otamme sen äärimmäisen vakavasti, Healey sanoi.