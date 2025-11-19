



Venäjän vakoojalaiva tähtäsi brittihävittäjiä lasereilla Venäjän vakoojalaiva Yantar on kuvassa loitompi alus. STELLA Pictures Julkaistu 30 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Britannialla on valmiina "sotilaallisia vaihtoehtoja". Venäjän vakoojalaiva Yantar on suunnannut lasereita Britannian sotilaslentokoneita kohti, sanoo Britannian puolustusministeri John Healey uutistoimisto Reutersin mukaan. Britannialla on "sotilaalliset vaihtoehdot" pöydällä, jos Yantarista tulee uhka, puolustusministeri sanoo. Britannia valitsee jatkotoimenpiteensä ministerin mukaan sillä perusteella, mitä Yantar seuraavaksi tekee. Yantar seilaa tällä hetkellä lähellä Britannian aluevesiä Skotlannin pohjoispuolella. Laservälikohtaus tapahtui, kun Britannian ilmavoimat saapuivat tarkkailemaan venäläisalusta. Healey pitää "hyvin vaarallisena", että venäläislaiva osoitti lasereilla Britannian ilmavoimien lentäjiä. – Tämä on ensimmäinen kerta, kun Yantar on toiminut näin Britannian ilmavoimia vastaan. Me otamme sen äärimmäisen vakavasti, Healey sanoi.





– Olen muuttanut laivaston taistelusääntöjä niin, että voimme seurata ja valvoa tarkemmin Yantarin toimintaa sen ollessa vesiemme lähettyvillä, hän jatkoi.

Healey ei tarkentanut, miten taistelusääntöjä on tarkalleen muutettu tai missä tilanteessa ja millaisiin vastakeinoihin Britannian laivastolla on nyt lupa.

Venäläislaiva Yantar on Britannian mukaan suunniteltu tiedustelutietojen keräämiseen ja merenalaisten kaapelien havaitsemiseen.

Venäjän on syytetty ja epäilty katkoneen useita merenalaisia kaapeleita esimerkiksi Itämerellä. Suomi reagoi kaapelikatkoihin ottamalla haltuunsa Eagle S -aluksen viime vuoden joulukuussa.

Se, että Britannian ilma- ja merivoimat seuraavat Venäjän pinta-aluksia ja sukellusveneitä ei sinällään ole poikkeuksellista, vaan pikemminkin rutiinia, varsinkin sen jälkeen kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

Britannian pääministeri Keir Starmer totesi kesäkuussa Venäjän olevan nyt "vakavin, välittömin ja arvaamattomammin (uhka) kuin koskaan kylmän sodan jälkeen".

Samalla Britannia ilmoitti suurista panostuksista puolustukseensa ja mainitsi erikseen Venäjän aiheuttavan uhkia Britannialle sekä vesillä että ilmassa.

