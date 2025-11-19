Rautatievauriot huomattiin Puolassa lauantain ja maanantain välillä. Puola syyttää Venäjää sabotaasista.

Puola syyttää Venäjää rautateihin kohdistuneesta sabotaasista, josta epäillään kahta Venäjän lukuun pitkään työskennellyttä ukrainalaista.

Räjähdys ei ollut "pieni paikallinen häiriö, vaan isku sodan logistiseen selkärankaan", kirjoittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja Mika Aaltolan (kok.) erityisavustaja Henri Vanhanen viestipalvelu X:ssä.

– Räjähdys osui radalle, jota pitkin kulkee merkittävä osa Ukrainalle menevästä avusta, hän jatkaa.

Rautatievauriot huomattiin lauantain ja maanantain välillä.

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan ensimmäisessä tapauksessa radalla kiskoon oli kiinnitetty jonkinlainen teräspidike, jonka tarkoituksena oli suistaa juna raiteiltaan.

Toisessa tapauksessa sotilaskäyttöön tarkoitettu räjähde räjäytettiin laukaisulaitteella, kun tavarajuna kulki raiteilla.

Tutkijat työssään Puolan rautatiellä 17. marraskuuta.AFP / Lehtikuva

"Venäjän toimintatapa"

Epäillyn sabotaasin jälkeen epäiltyjen uskotaan matkustaneen Valko-Venäjälle, jota laajalti pidetään Venäjän vasallivaltiona.

– Tämä on tyypillinen Venäjän toimintatapa, jossa käytetään välikäsiä hämmentämään liittolaisia ja luomaan epäluottamusta Ukrainaa kohtaan, Vanhanen kirjoittaa.

Sekä Venäjä että Ukraina ovat väitetysti käyttäneet kolmansien osapuolien kansalaisia tai jopa vastapuolien omia kansalaisia erilaisiin sabotaaseihin ja tihutöihin.

Puolan tapahtumat ovat Suomellekin herätys, Vanhanen katsoo.

Vanhasesta sama toimintamalli on näkynyt myös Suomen rajoilla kaapelivaurioina, Itämeren häiriöinä ja rajan painostuksena.

Itämerellä on viime vuosina ollut useita kaapelirikkoja, minkä lisäksi siviililentoliikennettä on vaikeutettu sekä drooneilla että GPS-häirinnällä. Suomen rajalle on suomalaisviranomaisten mukaan masinoitu maahanpyrkijöitä.

Suomi sulki Venäjän vastaisen rajan loppuvuodesta 2023.

2:42 Näin kansanedustaja, Suomen asevoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg (kok.) kommentoi Puolan tapahtumia ja Venäjän sotaharjoituksia.

"Voimme vain valitella"

Vastineeksi epäillystä sabotaasista Puola sulkee viimeisenkin, Gdanskissa maan pohjoisosassa sijaitsevan Venäjän konsulaatin, kertoi maan ulkoministeri Radoslaw Sikorski keskiviikkona.



Sulkemisen jälkeen Venäjän ainut edustusto Puolassa on Varsovassa sijaitseva suurlähetystö.

– Suhteet Puolaan ovat rappeutuneet täysin. Ehkäpä tämä päätös on sen rappeutumisen oire. Tätä voimme vain valitella, kommentoi päätöstä Kremlin edustaja Dmitri Peskov.

Venäjän ja Puolan välit ovat heikentyneet jatkuvasti sen jälkeen, kun Kreml aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Tähänastisista selkkauksista vakavin tapahtui syyskuun 9. päivä, kun parikymmentä Venäjän droonia tunkeutui Puolan ilmatilaan.

Puolan ja muiden puolustusliitto Naton jäsenmaiden joukot pudottivat osan drooneista.

Välikohtauksen jälkeen Venäjä ja Valko-Venäjä pitivät yhteiset sotaharjoitukset, joita kuvailtiin Venäjän suurimmiksi sitten suurhyökkäyksen alun.