Venäjä väittää hyökkäyksen kohdistuneen Voronezhin alueelle.
Ukraina on käyttänyt yhdysvaltalaisia Atacsm-ohjuksia Venäjälle tekemässään hyökkäyksessä, sanoo Ukrainan asevoimat.
Isku on merkittävä, sillä Yhdysvaltojen puolustusministerillä Pete Hegsethillä on ollut selvitysprosessin myötä kuukausien ajan oikeus kieltää Ukrainaa iskemästä amerikkalaisilla aseilla Venäjän kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisälle.
Tämä on käytännössä estänyt Ukrainaa hyökkäämästä Atacsm-ohjuksilla Venäjälle, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Independent. Ohjusten käytöstä uutisoi myös muun muassa uutistoimisto Reuters.
Alun perin Yhdysvallat löyhdytti Atacsm-ohjuksien käyttörajoituksia presidentti Joe Bidenin kauden loppuvaiheessa marraskuussa 2024.
Vaikka kyse on ensimmäisestä vahvistetusta Ukrainan ATCMS-iskusta Venäjälle, uutisoitiin Ukrainan jo viime vuoden marraskuun 19. päivä hyökänneen kyseisillä ohjuksilla Venäjälle.
Tästä huolimatta Ukrainan asevoimien yleisesikunta kuvaili tiistaina tuoreinta Atacsm-hyökkäystä "merkittäväksi askeleeksi".
Ukraina ei kommentoinut, mitä kohteita vastaan väitetty hyökkäys tehtiin tai millaisia tuhoja se mahdollisesti aiheutti.
Venäjän puolustusministeriö on julkaissut alla olevat kuvat, joissa se väittää näkyvän amerikkalaisen Atacsm-ohjuksen hylky Länsi-Venäjän Voronezhin alueella. Kuvat on päivätty marraskuun 19. päivälle.
MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan kuvien aitoutta.
Atacsm-hyökkäys tapahtui Venäjän mukaan 18. marraskuuta. Venäjä sanoo torjuneensa neljä ohjusta S-400- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmillä. Venäjä myös väitti tuhonneensa Atacsm-ohjusten laukaisualustat.
Venäjän ottamat Atacsm-kuvat on päivätty marraskuun 19. päivälle.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö
Atacsm-hyökkäys tapahtui Venäjän mukaan 18. marraskuuta.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö
Venäjä sanoo torjuneensa neljä Atacsm-ohjusta S-400- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmillä.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö
Venäjä myös väitti tuhonneensa Atacsm-ohjusten laukaisualustat.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö
MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan Venäjän puolustusministeriön julkaisemien kuvien aitoutta.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö
Tomahawkeille ei
Yhdysvallat antoi Atacsm-ohjuksia ensimmäistä kertaa Ukrainalle syksyllä 2023. Kyse oli lyhemmän kantaman versiosta. Keväällä 2024 Ukraina sai ensimmäistä kertaa 300 kilometrin kantaman versioita ohjuksista.
Ukraina on sittemmin lobannut Tomahawk-risteilyohjusten saamisen puolesta. Tomahawk-ohjuksilla on mallista riippuen 1 600–3 000 kilometrin kantama ja merkittävä tarkkuus sekä tuhovoima.
Tiistaina Ukraina väitti tuhonneensa drooneilla neljä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmää Krasnodarin alueen Novorossijskin satamakaupungissa eli siis eri alueella kuin jossa Venäjä sanoi Atcms-ohjuksia torjuneensa.
Lisää S-400-iskusta voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.
Maanantaina puolestaan uutisoitiin satelliittikuvista, joiden sanotaan vahvistavan Ukrainan tehneen Novorossijskin öljysatamaan iskun, jota uutistoimisto Reuters kuvaili sodan suurimmaksi raakaöljyn vienti-infrastruktuuriin tehdyksi hyökkäykseksi.
Kyseiset satelliittikuvat voi katsoa alla olevalta videolta.
0:30Sodan isoin öljyisku: Ennen ja jälkeen -kuvat paljastavat tuhot Venäjän öljysatamassa.
Ukraina on kesästä lähtien keskittänyt ilmaiskujaan erityisesti Venäjän öljyteollisuutta vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuvaillut energiaiskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".
Laajemmin Venäjän ilmaiskukampanjasta Venäjän öljykohteita vastaan voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.