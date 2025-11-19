Juuri nyt Avaa

Ukraina ei kommentoinut, mitä kohteita vastaan väitetty hyökkäys tehtiin tai millaisia tuhoja se mahdollisesti aiheutti.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut alla olevat kuvat, joissa se väittää näkyvän amerikkalaisen Atacsm-ohjuksen hylky Länsi-Venäjän Voronezhin alueella. Kuvat on päivätty marraskuun 19. päivälle.

MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan kuvien aitoutta.

Atacsm-hyökkäys tapahtui Venäjän mukaan 18. marraskuuta. Venäjä sanoo torjuneensa neljä ohjusta S-400- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmillä. Venäjä myös väitti tuhonneensa Atacsm-ohjusten laukaisualustat.

Venäjä sanoo torjuneensa neljä Atacsm-ohjusta S-400- ja Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmillä.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö

MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan Venäjän puolustusministeriön julkaisemien kuvien aitoutta.All Over Press / Venäjän puolustusministeriö

Tomahawkeille ei

Ukraina on sittemmin lobannut Tomahawk-risteilyohjusten saamisen puolesta. Tomahawk-ohjuksilla on mallista riippuen 1 600–3 000 kilometrin kantama ja merkittävä tarkkuus sekä tuhovoima.

Pesidentti Donald Trump vihjaili pitkään ohjusten antamisella, mutta keskusteltuaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimitse lokakuussa, muuttui Yhdysvaltojen kanta ohjusten antamiseen kielteisemmäksi.

Marraskuussa Trump jo totesi, ettei hän "todellakaan" harkitse ohjusten antamista Ukrainalle.

Iskuja öljykohteisiin

Lisää S-400-iskusta voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.

Kyseiset satelliittikuvat voi katsoa alla olevalta videolta.

0:30 Sodan isoin öljyisku: Ennen ja jälkeen -kuvat paljastavat tuhot Venäjän öljysatamassa.