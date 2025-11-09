Ukrainan energiaministerin mukaan toissaöinen hyökkäys oli "yksi kaikkein vaikeimmista öistä koko laajamittaisen sodan aikana".

Liki 100 000 ihmistä on ollut tänään edelleen ilman sähköä ja vettä Ukrainan koillisosassa sijaitsevalla Harkovan alueella Venäjän massiivisten ilmaiskujen jälkeen, kertovat viranomaiset.

Ukrainan valtio-omisteinen sähköyhtiö Tsentrenerho kertoi lauantaina, että sen tuotantokapasiteetti oli iskujen jäljiltä "täysin nolla".

– Ennennäkemätön määrä ohjuksia ja lukemattomat droonit, (joita iski) muutama joka minuutti, kohdistuivat samoihin lämpösähkövoimaloihin, jotka olimme korjanneet viime vuoden tuhoisan iskun jälkeen, Tsentrenerho sanoi lausunnossaan.