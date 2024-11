"Joukot hyökkäävät kaikkialla": Venäjältä yksi sodan suurimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan – sähköt poikki myös Kiovassa

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan energiajärjestelmiin on isketty ainakin 120 ohjuksella ja 90 lennokilla ympäri Ukrainaa. Tuhoilta ja kuolonuhreilta ei ole vältytty. Dnipropetrovskissa ainakin kaksi rautateiden työntekijää on kuollut ja kolme loukkaantunut

Ukraina on ilmoittanut sähkökatkoista kolmella alueella Venäjän aamulla tekemien laajojen ilmahyökkäysten takia, kertoo ukrainalainen energiayhtiö. Sähköt ovat poikki ainakin Kiovan, Donetskin sekä Dnipropetrovskin alueilla. Ukrainan energiaministeri sanoi Telegram-viestissään, että Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen Ukrainan energiajärjestelmää vastaan. Hänen mukaansa Venäjän joukot hyökkäävät nyt kaikkialla Ukrainassa sähkön tuotanto- ja siirtolaitoksiin. Venäjän iskut ovat olleet niin laajoja, että omien raja-alueidensa turvallisuuden vuoksi myös Nato-maa Puola kertoi aktivoineensa ilmavoimiaan ja joukkojaan.

Jokatalviset iskut alkaneet?

Räjähdyksiä kuultiin varhain aamulla ainakin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, Zaporizhzhjassa, läntisessä Rivnessä, Keski-Ukrainan Dniprossa ja Mustanmeren rannalla Odessassa.



Myös eteläisessä Mykolaivissa sekä Pohjois-Ukrainan Tshernihivissä kuultiin räjähdyksiä.



Aloitettuaan helmikuussa 2022 laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan Venäjä on joka talvi iskenyt energiakohteisiin Ukrainassa. Venäjä on käyttänyt sähköpulaa sodankäynnin välineenä kylminä kuukausina, mikä on kasvattanut siviilien kärsimystä Ukrainassa.



Aamuisten iskujen aiheuttamista mahdollisista tuhoista ei toistaiseksi ole paljoa tietoa. Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan ainakin yksi ihminen loukkaantui asuinrakennukseen osuneessa lennokki-iskussa.