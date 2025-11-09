Venäjä on tehnyt viime päivinä laajoja hyökkäyksiä Ukrainan energiainfrastruktuuriin.
Ukrainassa on tänään tiedossa pitkiä sähkökatkoja Venäjän tekemien iskujen jäljiltä.
Ukrainan kantaverkosta vastaavan Ukrenerhon mukaan sunnuntaina useimmilla Ukrainan alueilla on sähkökatkoja kahdeksasta 16:een tuntiin.
Maan valtio-omisteinen sähköyhtiö Tsentrenerho puolestaan kertoi lauantaina, että sen tuotantokapasiteetti oli Venäjän tekemien iskujen jäljiltä täysin nollissa.
Ukrainan ulkoministerin Andri Sybihan mukaan Venäjä kohdisti tarkoituksellisesti iskujaan myös kahden Länsi-Ukrainassa sijaitsevan ydinvoimalan muuntoasemiin.
– Venäjä vaarantaa tarkoituksella Euroopan ydinturvallisuutta, Sybiha kirjoitti X-viestipalvelussa lauantai-iltana.