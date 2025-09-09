Venäjän sotaharjoitus tulee lähelle Naton rajoja – mukana myös Kremlin informaatiovaikuttamista, sanoo asiantuntija

Venäjän ja Valko-Venäjän sotaharjoitukset ovat herättäneet huolta Naton rajavaltioissa.

Venäjän ja Valko-Venäjän yhteinen, joka neljäs vuosi järjestettävä Zapad-sotaharjoitus on parhaillaan käynnissä. Sen intensiivisin jakso alkaa perjantaina.

Neljä vuotta sitten Zapad-harjoituksiin osallistuneita sotilaita oli myöhemmin mukana suurhyökkäyksessä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Nyt Nato-maissa ei uskota, että Zapad – suomeksi länsi – on välitön uhka, mutta sotilasliitto on valppaana. Zapad-harjoituksia käydään vain kymmenien kilometrien päässä Liettuan ja Puolan rajoilta.

Tavanomaisen tiedustelun lisäksi Naton koilliskolkalla on kolme sotaharjoitusta, Puolassa Iron Defender, Liettuassa Thunder Strike, ja Itämerellä kymmenen Nato-maan Tarassis 25 -harjoitus.

Kyse myös informaatiovaikuttamisesta

Zapadissa on myös kyse Venäjän informaatiovaikuttamisesta, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu MTV Uutisten haastattelussa.

– Informaationäkökulmasta tällä halutaan kertoa Venäjän näkökulmaa, ja tässähän keskeinen näkökulma on se, että "me olemme valmistautuneet puolustamaan itseämme, olemme valmistautuneet sotaan, älkää tukeko Ukrainaa", Pesu kommentoi.

Pesun mukaan juuri informaatiokampanja on Ukrainan näkökulmasta suurin huoli.