Venäjä aloittaa suuren sotaharjoituksensa, kun Naton ja idän rajalla vallitsee poikkeustila: "Uhkataso saattaa olla korkein sitten Neuvostoliiton hajoamisen"

Nyt neljä vuotta myöhemmin käynnissä on Zapad 21 -harjoitus. Se huipentuu perjantaina alkavaan viikon pituiseen aktiivivaiheeseen, joskin Zapadiin eri tavoin liittyvät pienemmät harjoitukset ovat olleet käynnissä jo vähintään helmikuusta saakka. Zapad ei myöskään pääty veitsellä leikaten heti aktiivivaiheen jälkeen.

Suurharjoituksen mahdollisesti synnyttämistä provokaatioista ja lisäjännitteistä on taas kirjoitettu ja puhuttu Venäjän lähinaapurustossa. Onko jälleen olemassa vaara, että pelataan Venäjän peliä maalaamalla piruja seinälle?

Puolassa uhkaa pidetään todellisena

Selvää on kuitenkin se, että Zapadin poliittinen ulottuvuus on väkisinkin erilainen kuin alkusyksystä 2017. Tuolloin Valko-Venäjällä oli vielä jonkinlaiset yhteydet länsimaiden kanssa, mutta vuoden 2020 vilpillisten presidentinvaalien ja opposition rajun sorron myötä Aljaksandr Lukashenkan hallinnon ja lännen välirikko on ollut täydellinen.